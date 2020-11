254 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad

Toen kwamen er 289 nieuwe besmettingen bij. Zaterdag waren het er 242 en vrijdag 314.

In het afgelopen etmaal zijn er vier nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Daarnaast kwam er één nieuwe melding binnen van een sterfgeval gerelateerd aan het virus. Gemiddeld genomen zijn er in Amsterdam 30,27 besmettingen per 100.000 inwoners in 24 uur, berekend over de afgelopen vijf dagen.

Dat ligt iets lager dan bijvoorbeeld in Rotterdam met een gemiddelde van 36,95 besmettingen. De grootste brandhaarden in Nederland zijn op dit moment in Urk en Bunschoten met omgerekend een gemiddelde van 201,76 en 112,50 besmettingen per 100.000 inwoners in 24 uur, berekend over vijf dagen.

In Amsterdam zijn er op dit moment 420 overleden aan het coronavirus.