Bijna 2500 boetes uitgedeeld in stad en regio voor overtreding coronaregels

Tot nu toe hebben handhavers en politieagenten bijna 2500 boetes uitgeschreven in Amsterdam en regio voor het overtreden van de coronaregels. Dat meldt burgemeester Halsema in een brief over de stand van zaken rondom de coronaregels. 'We moeten nog even volhouden.'

Tot en met vorige week woensdag hebben handhavers in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland exact 3.089 keer gewaarschuwd en 908 boetes uitgedeeld vanwege overtreding van de noodverordening. De politie heeft in de regio 2.685 keer een waarschuwing gegeven en 1.567 boetes uitgedeeld.

Ook zijn tot nu toe in de regio in totaal 276 mondelinge en 246 schriftelijke waarschuwingen aan ondernemingen afgegeven.

Testen

Twee weken geleden werden er gemiddeld 'slechts' 2.316 testen per dag afgenomen, op een beschikbare capaciteit van 5.800 testen per dag. Door die onderbenutting krijgen mensen wel sneller een afspraak. De tijd tussen het maken van de afspraak en de afname, was gemiddeld 8 uur. Mensen moesten gemiddeld 29 uur wachten op de uitslag. Dat is ruim onder de gestelde norm van 48 uur.

Toch wil de Veiligheidsregio de testcapaciteit dit jaar nog verhogen. Nog voor januari moeten er minimaal 8.000 testen per dag kunnen worden afgenomen. Om dat te bereiken wordt op dit moment onder meer gewerkt aan de omschakeling van reguliere testen naar sneltesten.

'Waakzaam blijven'

Net als in de rest van het land, daalt het aantal besmettingen in Amsterdam. Maar het gaat niet meer zo snel als voorheen, waarschuwt Halsema. 'Daarom is het zaak om waakzaam te blijven, zeker in een tijd dat mensen uitgebreider gaan winkelen en de gezelligheid opzoeken', schrijft de burgemeester.

De gemeente roept daarom op zoveel mogelijk doordeweeks naar de binnenstad te komen of inkopen in de eigen buurt te doen. 'De snelle ontwikkeling van veel belovende vaccins geeft reden voor optimisme, maar we moeten nog wel even volhouden. Nog een paar maanden voorzichtig en verstandig zijn: ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.'