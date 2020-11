Kale en Kokkie zagen een oppermachtig Ajax tegen FC Emmen: 'Dat was vroeger in De Meer ook'

Een Eredivisiewedstrijd tussen twee Europese wedstrijden in was in het verleden nog wel eens lastig voor Ajax. Maar zaterdagavond tegen FC Emmen (5-0) was daar niks te zien. In tegendeel, de ploeg van Erik ten Hag was heer en meester. Het deed Ajaxfans Kale en Kokie denken aan Ajax ten tijde van stadion De Meer. 'De tegenstander stond als ze het veld opkwamen al met 1-0 achter.'

'Die gasten hebben werkelijk geen moment gehad dat er wat te halen viel, en dat hadden we vroeger in De Meer ook. Het was een soort van handbalwedstrijd', zegt Kale. Kokkie merkt op dat FC Emmen ook niet bepaald in goede doen was: 'Dat Emmen loopt er natuurlijk wel bij alsof ze de buttplug van hun nieuwe sponsor geprobeerd hebben.' FC Emmen wordt gesponsord door een bedrijf in seksartikelen.

