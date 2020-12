Kaartjesautomaat metrohalte Reigersbos opgeblazen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed vanochtend onderzoek op het station. Ook heeft de EOD bekeken of er nog explosief materiaal was achtergebleven. Het is niet duidelijk wat er voor explosief gebruikt is.

Wel is zeker dat de ravage op het station aanzienlijk is. De kaartjesautomaat is half uit de gevel geblazen. Het zal nog enige uren duren voordat de boel opgeruimd is. Reizigers werd geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van bus 47. Tegen 8.00 uur reden metro 50 en 54 weer met een stop op Reigersbos.

Agenten die tijdens een nachtdienst op een nabijgelegen politiebureau aan het werk waren, hoorden de knal. Zij zijn poolshoogte gaan nemen in de buurt, maar konden er niet achter komen waar de knal vandaan kwam. Er zijn geen meldingen binnengekomen van verontruste buurtbewoners, daarom werd de schade aan het station pas later ontdekt. De politie roept mensen die meer weten, of die misschien toch iets gezien hebben, op om zich te melden.