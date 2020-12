Buurtbewoners over explosie Reigersbos: 'We zaten rechtop in bed'

'We zaten rechtop in bed. Maar wij reageren niet meer omdat er zo vaak iets in die metrohal gegooid wordt', vertelt een buurtbewoner die naast de metrohalte woont en de explosie om half 3 hoorde. Zij is niet de enige die vaker explosies hoort. 'Ik ben het wel gewend dat hier veel dingen gebeuren. Ik schrik er niet echt van, maar het is natuurlijk niet normaal dat dit gebeurt', vertelt een andere buurtbewoner.

Tussen zes en acht uur vanochtend stopten Metro 50 en 54 niet bij de halte Reigersbos. Ook was één van de ingangen gesloten. 'Ik kom van mijn werk en dacht wat is hier aan de hand. Nu zie ik dit en dat is toch wel even schrikken', aldus een van de buurtbewoners.