247 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad

Maandag kwamen er namelijk 254 nieuwe besmettingen bij. Zondag ging het om 289 besmettingen en zaterdag om 242.

In het afgelopen etmaal zijn er twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Verder zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen van een sterfgeval gerelateerd aan het virus.

Gemiddeld genomen zijn er in Amsterdam 30,84 besmettingen per 100.000 inwoners in 24 uur, berekend over de afgelopen vijf dagen.

Dat ligt iets lager dan bijvoorbeeld in Rotterdam met een gemiddelde van 35,91 besmettingen. De grootste brandhaarden in Nederland zijn op dit moment in Urk en Bunschoten met omgerekend een gemiddelde van 187,34 en 91,47 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 24 uur, berekend over vijf dagen.