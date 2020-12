Met tegenzin nu toch mondkapjesplicht: 'Ik kan alleen zijn snor niet doen'

Vandaag is de mondkapjesplicht ingegaan, iedereen die in openbare ruimtes geen mondmasker draagt riskeert een boete van 95 euro. In veel sectoren zorgt dit nog wel voor onduidelijkheid. Zo vragen sportscholen zich af wanneer het kapje precies op moet. En mag een barbier het masker afdoen wanneer hij gaat scheren?

Een paar maanden geleden hadden velen van ons het zich niet kunnen voorstellen dat iedereen nu een mondkapje op moet. Een rondje langs een aantal locaties in de stad laat zien dat velen zich er nu toch aan houden, al is het met gezonde tegenzin. 'De anderhalve meter moet toch genoeg zijn. Die niet-medische mondkapjes, waarom moeten wij dat als burger dragen terwijl het niks doet?', vraagt een vrouw in Noord zich af.

Toch nog onduidelijkheid

Markus Torenstra heeft een sportschool in De Pijp. Tot gisteravond wist hij niet welke nieuwe regels er zijn voor klanten en personeel in zijn zaak. Kapje op wanneer je rondloopt en kapje af wanneer je aan het sporten bent, dat is de uitkomst. Wel zorgt dat in de sportschool voor scheve gezichten. 'Mensen vinden het toch een beetje raar dat je tijdens het sporten, wanneer je veel gaat hijgen. geen kapje op hoef', vertelt Markus. 'En als je rustig rondloopt moet dat wel.'

Kapper Ezz in Slotervaart heeft zelf trucs bedacht om mensen toch van een frisse coupe te kunnen voorzien. Wel is het scheren van de snor ingewikkeld; dat moeten mensen dus zelf doen. Maar ook hij begrijpt de maatregel. 'Het is beter in deze tijd.'

De mondkapjesplicht duurt sowieso tot 1 maart, afhankelijk van de ontwikkelingen tijdens de coronapandemie. Amsterdammers hopen dat de maatregel eerder stopt. 'Ik hoop volgende week, maar dat is misschien een beetje optimistisch.'