Ajax verliest van Liverpool na fout Onana (0-1)

Aan het niveau en de kansen bij Ajax lag het niet. Liverpool werd in het eerste kwartier gevaarlijk voor de Amsterdammers vanwege slordig balverlies bij Ajax. Het leek er ook op dat Liverpool iets sterker was. Pas na twintig minuten deed Ajax serieuze pogingen om op een voorsprong te komen en maakten ze het Liverpool wat moeilijker. Hoewel er veel vaart zat in de eerste helft van de wedstrijd, werd er niet gescoord.

In de tweede helft zorgde Ajax opnieuw voor kansen, maar dat deed niets met het scorebord. Daar kwam verandering in toen Jones in de 58e minuut de eerste goal maakte voor Liverpool door een inschattingsfout van Onana. Daarna deed Onana weer wat we van hem gewend zijn, onder meer door de een gevaarlijk schot van Salah weg te tikken.

Ajax deed zijn best om de achterstand in te halen en Liverpool probeerde voor een beter resultaat te zorgen, maar dat lukte niet. Op Anfield bleef het 0-1.

Door het gelijkspel van Atalanta - Midtylland (1-1) moeten de Amsterdammers volgende week woensdag winnen van Atalanta om de achtste finales te halen.