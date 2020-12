Man steelt op slinkse manier portemonnee en tas in restaurant aan het Spui

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt in september op twee verschillende dagen een portemonnee en een tas te hebben gestolen in hetzelfde restaurant aan het Spui.

Op zaterdag 19 september rond 13.15 uur in de middag steelt de man de portemonnee van gast van het restaurant die rustig zit te lunchen. De verdachte komt de zaak binnenlopen, doet alsof hij zijn jas ophangt aan de kapstok naast die van het slachtoffer. Het lijkt alsof hij wat loopt te rommelen in zijn eigen jas maar is eigenlijk op zoek naar de portemonnee in de jas van het slachtoffer. Als hij die te pakken heeft loopt hij weer naar buiten. 'Het slachtoffer krijgt even later een melding dat er met zijn creditcard bij een tabakszaak betaald is en vindt dit vreemd. Hij loopt meteen naar zijn jas en merkt dan dat zijn portemonnee weg is', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Op zondag 27 september slaat de man weer toe in het restaurant aan het Spui. Nu is hij uit op de tas van vrouw die samen met een kind wat aan het drinken is. Rond 17.45 uur in de middag neemt hij achter haar plaats. De tas van het slachtoffer hangt over haar stoel, daarover hangt haar jas. Als cover houdt de man zijn jas zo vast alsof hij hem over zijn stoel wil hangen en pakt op deze manier de tas van de vrouw onder haar jas vandaan. Zijn jas gebruikt hij vervolgens om de tas in weg te stoppen. 'Het gaat om een marineblauwe dames schoudertas van het merk Coach met diverse persoonlijke bezittingen. Beide slachtoffers balen natuurlijk enorm dat dit hun overkomen is. Wij willen graag weten wie deze man herkent.', zegt Geerds.

Signalement

De man heeft een lichte huidskleur, wordt tussen de 40 en 55 jaar oud geschat en heeft een normaal postuur. Hij heeft een kaal hoofd met lichte beharing aan de zijkant. Hij had donkere wenkbrauwen en droeg tijdens beide diefstallen een zwarte jas, een lichtblauw overhemd en sportieve schoenen. Verder had hij een donkerkleurige broek aan en had een blauwe rugzak bij zich.