Metro's dit weekend later van start door test nieuw beveiligingssysteem

Het GVB gaat in het weekend van 5 en 6 december het nieuwe beveiligingssysteem voor de metro testen. Het systeem dat al gebruikt wordt op de Noord/Zuidlijn, moet straks ook voor veiligheid zorgen op de andere metrotrajecten in de stad.

Om de testen uit te kunnen voeren wordt er dit weekend in alle vroegte gereden met lege metro's. Dat betekent dat het metroverkeer voor reizigers pas later op gang komt. Vanaf 9.30 uur gaan de eerste metro's mét passagiers rijden, pas dan openen de stations op de lijnen 50, 51, 53 en 54. Tegen 10.00 uur moeten de metro's weer volgens dienstregeling rijden. Metro's op de Noord/Zuidlijn rijden wel gewoon in de ochtenduren.

Reizigers die toch in alle vroegte op pad moeten kunnen met hun vervoerbewijs van het GVB de trein nemen op de trajecten waar normaal de metro's rijden. Ook worden er drie pendelbussen ingezet.

Het nieuwe veiligheidssysteem had eigenlijk al met de introductie van de Noord/Zuidlijn op alle metrolijnen moeten werken. Maar door problemen met de software ontstond er ernstige vertraging.