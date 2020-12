Black Achievement Awards uitgereikt: 'We kiezen nu mensen uit de zorg, juist in deze tijd'

In De Balie zijn vanavond de Black Achievement Awards uitgereikt: jaarlijkse prijzen voor zwarte rolmodellen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving. Dit jaar was er extra aandacht voor mensen in de zorg.

De awards werden voor de vijfde keer uitgereikt, ter afsluiting van de Black Achievement Month die afgelopen oktober plaatsvond. Die maand stond dit jaar in het teken van het thema Helden, waarbij er extra werd gekeken naar de inzet van zwarte mensen in de coronacrisis.

De prijs werd in 2016 ingesteld door NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Volgens Black Achievement Awards-projectleider John Leerdam is het initiatief nog minstens even belangrijk als in het eerste jaar.

'We zorgen ervoor dat mensen met een Afro-Caribische, Afro-Surinaamse en Afrikaanse afkomst in de spotlights komen te staan. Als organisatoren kijken wij ook naar wat er gaande is. Daarom kiezen wij nu mensen uit de zorg die weinig aandacht hebben gehad. Juist in deze tijd.'

En dit zijn de ontvangers van de prijs: