Raad van State: gemeente mag niet standaard hoogste boete uitdelen bij illegale vakantieverhuur

De gemeente moet meer maatwerk gaan bieden bij het uitdelen van boetes voor het illegaal verhuren van woningen aan toeristen. In drie hoger beroep zaken, aangespannen door de gemeente, oordeelt de Raad van State (RvS) dat het boetebeleid van de gemeente in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, niet iedere overtreding bij de illegale verhuur is even ernstig.

In 2018 en 2019 legde de gemeente aan enkele particulieren de maximale boete van 20.500 euro op. Zij verhuurden hun woning aan toeristen zonder dat ze daarvoor een vergunning hadden. 'Zo’n vergunning is nodig omdat in de Huisvestingswet staat dat de gemeente woningen mag aanwijzen die je niet zonder vergunning ‘aan de woningvoorraad mag onttrekken’', zo schrijft de RvS op haar site.

Lagere boetes

De beboete particulieren stapten naar de rechter en die oordeelde dat de boetes te hoog waren. De hoogte werd teruggebracht naar bedragen tussen de 4000 en 10.000 euro. Tegen die verlagingen ging de gemeente weer in hoger beroep.

De RvS oordeelt dat de overtreding van de Huisvestingswet ernstig is bij illegale vakantieverhuur. Maar niet iedere verhuur is even ernstig. Zo moet de gemeente onderscheid maken in bedrijfsmatige verhuur, of particuliere verhuur van de woning. Die mogelijkheid tot 'differentiatie' is er nu niet in het boetebeleid van de stad en die zou er wel moeten zijn, zo oordeelt de hoogste bestuursrechter.