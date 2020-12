Elf arrestaties en 25 politie-invallen in grote drugszaak

Er zijn afgelopen week elf verdachten aangehouden in een onderzoek naar de grootschalige invoer van en handel in harddrugs. Ook werden er 25 invallen gedaan door de politie. Onder andere drugs, contant geld en zestien voertuigen zijn in beslag genomen.

De zaak kwam aan het rollen toen op 22 april 4.200 kilo cocaïne gevonden werd in de haven van Antwerpen. Veertien verdachten werden daar opgepakt. Een groot deel van hen bleek afkomstig uit Zuidoost. Het onderzoek dat volgde leidde uiteindelijk tot de arrestaties en doorzoekingen van afgelopen week.

Auto's met verborgen ruimtes

Amsterdamse en Rotterdamse netwerken rond de drugshandel werden in kaart gebracht door de recherche. Zo bleek dat een autoverhuurbedrijf uit Barendrecht mogelijk een faciliterende rol speelde door auto's te voorzien van verborgen ruimtes en het leveren van 'stashlocaties'. De Rotterdamse recherche startte een onderzoek naar een mogelijk corrupte medewerker van een rederij, die ook zou hebben geholpen bij het invoeren van de drugs in Antwerpen.

De invallen van afgelopen week zijn gedaan in 23 huizen en twee bedrijfspanden in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Barendrecht, Hoofddorp en Rotterdam. Ook drie bankkluizen werden doorzocht. In totaal troffen agenten 269 kilo cocaïne en 300 duizend euro cash aan. Naast de zestien voertuigen werden ook een boot, luxe kleding, horloges en sieraden in beslag genomen.

Eén groep

De leeftijden van de vorige week aangehouden verdachten variëren van 20 tot 33 jaar. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat alle verdachten behoren tot dezelfde groep. Daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaken samen te voegen tot één dossier.