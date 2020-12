Wethouder Meliani gaat kijken hoe sluiten buurtbibliotheken kan worden voorkomen

Wethouder Meliani gaf vandaag aan ook niet blij te zijn met de uitkomsten van de bezuinigingen. Het was volgens haar nooit de bedoeling dat dit het gevolg zou zijn. 'Dit is niet wat het college wenst. Zeker omdat er elk jaar 27,5 miljoen, nu dus nog 26 miljoen, rondgaat in de begroting van de OBA.'

In de commissie Kunst en Cultuur bleek vandaag dat geen enkele partij voorstander is van het sluiten van de buurtlocaties. De partijen zien het belang van de buurtbibliotheken in en willen dat er opnieuw wordt gekeken naar de bezuiniging.

Of de bibliotheek moet blijven zoals het is, staat ook ter discussie. Onder andere PvdA en D66 willen dat er gekeken wordt naar de functie van de bibliotheek, voordat gestemd gaat worden over de bezuiniging. Sinds het sluiten van buurthuizen is de functie van de bibliotheek in sommige wijken veranderd. 'De bezoeken gaan omhoog, maar de cijfers van het uitlenen van boeken daalt. Het gaat bij de OBA dus om een veranderende functie en dus om veranderende budgetten. Hoeveel geld hebben we nodig om dit te realiseren?', zegt D66 raadslid Marijn Bosman.

Eerder al spraken verschillende mensen zich uit tegen de sluiting van de buurtbibliotheken. Schrijver Abdelkader Benali is taal-ambassadeur en zet zich in voor laaggeletterden. Hij begrijpt niet dat de gemeente in de minder kapitaalkrachtige wijken bibliotheken wegbezuinigd terwijl ze een prestigieuze OBA op de Zuidas laat bouwen.