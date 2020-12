Gemeente in gesprek met eigenaar van app die voorkomt dat je een parkeerboete krijgt

Wie de app gebruikt, krijgt een berichtje als er een scanauto van de gemeente langs is gereden. Je hebt dan nog vijf minuten de tijd om toch te gaan betalen. Voor zo'n bericht betaal je Parkeerwekker €1,49. De gemeente vindt dat de onderneming zich schuldig maakt aan privacyschending en aanzet tot belastingontduiking.

'Ik vind dat wel een heel negatieve benadering van de gemeente', zegt Luis Roman van Parkeerwekker. 'Wij helpen gewoon mensen die vergeten zijn om de meter aan te zetten.' Roman zegt ervan overtuigd te zijn dat mensen wel wíllen betalen, maar er soms niet aan denken. Ieder ander geluid wuift hij weg en bestempelt hij als onzin. 'Blijkbaar heeft de gemeente wel heel weinig vertrouwen in haar eigen burgers.'

Kort geding

Half november dreigde de gemeente met een kort geding als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen zou stoppen. Vandaag kreeg Roman te horen dat dat voorlopig niet aan de orde is. 'Blijkbaar hebben ze geen sterke zaak', zegt hij. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat nu is afgesproken toch eerst in gesprek te gaan. 'Als er uit goed gesprek een oplossing gevonden kan worden heeft dat de voorkeur boven een juridische procedure. Als dat niets oplevert, volgen daarna alsnog juridische stappen', aldus de woordvoerder.

Dat gesprek wil Roman zeker aan gaan. Hij is ook actief in negen andere steden, waaronder Delft, Rotterdam en Tilburg, maar alleen in Amsterdam is zijn bedrijf gesommeerd te stoppen. 'Wij wachten op bericht van de gemeente waarin staat op welke grond zij dit willen verbieden. Dat heeft onze advocaat nog niet gehoord, we zijn heel benieuwd waar ze mee komen.'

Roman denkt dat er vanuit de gemeente een paar goede advocaten op de zaak worden gezet. 'Het kan zijn dat ze anders miljoenen euro's aan parkeerinkomsten mislopen, dus ze zullen er wel wat voor over hebben', zegt hij lachend.