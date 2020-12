Rekenkamer: gemeente heeft oplopende kosten Jeugdhulp niet goed in beeld

Volgens de Rekenkamer Metropool Amsterdam is het onzeker of de nieuwe manier van zorg inkopen voor jeugdhulp wel genoeg besparingen oplevert. In een vandaag verschenen rapport staat dat de gemeente niet de tijd genomen heeft om de oorzaken te onderzoeken van de oplopende zorgkosten, en het is dan ook nog niet zeker dat het nieuwe inkoopstelsel wel kosten zal besparen.

De kosten voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp namen de afgelopen jaren flink toe, van 113,7 miljoen euro in 2017 naar 152,3 miljoen in 2018 tot 157,9 in 2019. Het stadsbestuur besloot daarop het inkoopstelsel vanaf 1 januari 2021 te wijzigen.

De Rekenkamer stelt dat er geen goede analyse van de problemen heeft plaatsgevonden. Volgens de onderzoekers heeft de gemeente 'er bewust voor gekozen om de oorzaken van de sterk oplopende kosten voor de jeugdzorg niet te onderzoeken. Daarnaast zijn de resultaten van de maatregelen uit 2019 om de kosten te beheersen bij de gemeente niet goed in beeld.'

Verder concludeert de Rekenkamer dat het nog niet zeker is dat het nieuwe inkoopstelsel wel ervoor zorgt dat er kosten bespaard worden. Dit heeft er onder meer mee te maken dat ongeveer 70 procent van de cliënten hulp ontvangt die over de jaargrens van 2020-2021 doorloopt. Daarnaast zijn er volgens het rapport tegenstrijdigheden in de inrichting van het nieuwe inkoopstelsel en worden risico's niet goed onderkend.

De Rekenkamer adviseert de gemeente om concrete doelen vast te stellen, meer gericht te zijn op verbetering en realistische verwachtingen te hebben over het doelbereik. Daarnaast is het advies om passende voorwaarden te scheppen, een plan te maken voor het volgen van de effecten van stelselwijziging en om meer gebruik te maken van de kennis en ervaringen van cliënten.

Reactie gemeente

De gemeente schrijft in een reactie dat ze erkennen dat er 'een sterke nijging tot acteren' is geweest en dat er 'onvoldoende inzicht was in de precieze aard van de op te lossen problemen'. Wel vond de gemeente dat de urgentie om flink in te grijpen te groot was.

Daarnaast onderschrijft het stadsbestuur gedeeltelijk dat er te weinig zicht was op kostenontwikkeling. 'Wij onderschrijven uw conclusie dat (de totstandkoming van) besparingsdoelen vooraf niet altijd helder waren en dat wij de gerealiseerde effecten per maatregel niet in alle gevallen expliciet hebben gemaakt. Echter: een maatregel in een zo ingewikkeld stelsel kan niet geïsoleerd bekeken worden.'

De gemeente neemt alle adviezen van de Rekenkamer over, maar blijft wel staan achter het vernieuwde stelsel. 'Wij geloven dat het vernieuwde stelsel de juiste contouren biedt voor verbetering op vele vlakken. We richten de doorontwikkeling lerend en onderbouwd in en blijven de effecten van deze stelselwijziging, ook indachtig uw aanbeveling, heel goed monitoren.'