Cameratoezicht bij Plantage Parklaan na eerdere vondst explosief bij woning

Het explosief werd op 25 november rond 10.00 uur aangetroffen. De politie zette daarop de straat af, ook werden meerdere woningen ontruimd.

De gemeente meldt dat er de afgelopen tijd meerdere incidenten zijn geweest op de Plantage Parklaan. Eerder dit jaar werd er nog brand gesticht bij een geparkeerde auto. 'Deze incidenten, en dan vooral het geplaatste explosief, leveren een ernstig gevaar op voor de openbare orde en zorgen voor onrust in de wijk', schrijft de gemeente.

Daarnaast komen er meer maatregelen. Zo wordt er meer toezicht gehouden door de politie en wordt bewoners gevraagd om incidenten te melden.

Incidenten IJburg en Noord

Eerder had de gemeente camera's geplaatst aan de Erich Salomonstraat op IJburg nadat er een woning in oktober werd beschoten. Ook werden camera's neergezet bij de Dijkmanshuizenstraat in Noord nadat er bij twee woningen in de straat ontploffingen zijn geweest. Deze camera's blijven langer hangen.