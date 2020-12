Annelies van der Pauw nieuwe voorzitter RvT Stedelijk Museum

De Raad van Toezicht (RvT) van het Stedelijk Museum heeft een nieuwe voorzitter. Annelies van der Pauw (60) is per 1 december door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd als lid van de RvT van het museum. Ze is direct daarna door de leden van deze raad gekozen tot nieuwe voorzitter.

Van der Pauw heeft een achtergrond in de advocatuur en was eerder onder meer voorzitter van de RvT van het Mondriaan Fonds. Op dit moment vervult zij dezelfde functie bij de Universiteit van Maastricht.

Van der Pauw volgt Truze Lodder op, die in 2018 begon als interim-voorzitter van de RvT en later voorzitter werd. Lodder stapte in op een moment dat het allesbehalve rustig was rondom het Stedelijk Museum. De gehele RvT was net opgestapt vanwege een onderzoeksrapport waarin oud-directeur Beatrix Ruf werd vrijgepleit van belangenverstrengeling. Een van de conclusies van dat rapport was dat de RvT bij het vertrek van Ruf geen beste beurt had gemaakt.

Lodder diende na deze periode van chaos orde te scheppen bij het museum, waarbij het vinden van een vervanger voor Ruf een van haar belangrijkste opdrachten was. Deze werd in juni 2019 gevonden in Rein Wolfs.