Stad NL V De Straten gaat langs op de Wallen: 'Het Leger des Heils heeft mij gemaakt tot wie ik ben'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Oudezijds Voorburgwal in het Wallengebied.

De coronacrisis is van grote invloed geweest op het bezoek van en de sfeer in het Wallengebied, merkt bewoner Frank. We gaan bij hem langs op een stille Oudezijds Achterburgwal en eindigen bij een monumentaal pand van het Leger des Heils op de Oudezijds Voorburgwal. Daar nemen Henny en Margo ons mee in het leven van de grootste Amsterdammer aller tijden: Majoor Bosshardt.

Frank is kunstenaar en zijn woning staat bomvol met zelfgemaakte lampen. Eenmaal boven vertelt Frank over het feit dat hij zichzelf zeven jaar lang thuis heeft opgesloten, over achterstallige huurbetalingen en zijn zoektocht naar een nieuwe vrouw in zijn leven. Daarna ontmoeten we Henny en haar dochter Margo voor de huiskamer van het Leger des Heils, waar ze meer dan twintig jaar boven hebben gewoond. Margo legt uit dat het heel veilig opgroeien was op de Wallen, maar dat ze wel altijd de urine en drugs met een brandslang moest wegspuiten, voordat ze op straat kon knikkeren.

Eenmaal binnen vertelt Henny over het Leger des Heils en de plek waar ze prachtige herinneringen aan heeft: van een nat bed door een lekkende douche, tot vrouwen die ‘s nachts naast je bed kwamen zitten breien voor de gezelligheid.