30 jaar cel geëist voor doodschieten Raymildo (19)

Raymildo werd op de late avond van 2 mei 2018 doodgeschoten in de Krootstraat in Zuidoost. Hij had op dat moment geen vaste woon- of verblijfplaats. Enkele dagen voor het fatale incident zag hij op een parkeerplaats een grijze Mercedes-Vito bestelbus staan, met sleutel en al. Hij nam het busje mee en gebruikte dit als onderkomen.

Verborgen ruimte

Wat Raymildo niet wist, was dat het busje werd gebruikt voor drugstransporten. In het busje was een verborgen ruimte aanwezig die groot genoeg was voor het verbergen van zo'n zeshonderd kilo cocaïne. Op het moment dat Raymildo werd doodgeschoten zat er een kilo cocaïne in de verborgen ruimte, hoogstwaarschijnlijk zonder dat hij hier weet van had.

Enkele dagen voordat Raymildo het busje aantrof, was het geript. Daarbij waren vermoedelijk grote hoeveelheden drugs buitgemaakt. Het OM zegt dat de 51-jarige hoofdverdachte, meteen nadat hij was getipt over de locatie van het geripte busje, die kant op is gegaan.

Drie gewonden

Hij reed achter het busje aan en begon vervolgens uit het niets te schieten op een auto die uit de Krootstraat kwam rijden, de straat waar het busje net inreed. De twee inzittenden van die auto bukten op tijd om de kogels te ontwijken. Wel raakten ze gewond. Toen een andere auto die het busje volgde vervolgens parkeerde, zette de verdachte zijn auto daarnaast. Hij stapte uit en schoot de bestuurder van die auto in diens been en richtte het wapen ook op diens borst.

Daarna liep hij naar het busje, dat inmiddels ook stilstond. 'Er is geen woordenwisseling of gesprek geweest, er is geen enkele poging gedaan om de bus mee te nemen om te kijken wie daar eigenlijk in zit', aldus het OM. 'Alles wijst erop dat er maar één doel was: het schieten op en het afrekenen met de dief van de bus.'

Eerder al werd een 27-jarige medeverdachte veroordeeld voor zijn aandeel in de strafzaak. De oorspronkelijke eigenaar van het busje zal ook nog voor de rechter verschijnen. De 51-jarige hoofdverdachte wordt, naast de eerder genoemde feiten, bovendien verweten actief te zijn in de drugshandel en cocaïneproductie.