Veel Amsterdammers naar de Zaanstreek: ‘Ik heb 4,5 ton betaald voor 190 vierkante meter’

Begin november stonder er op Funda een ‘woning’ te koop in Amsterdam voor één ton. Alleen is de woning slechts negen vierkante meter groot en moet je de keuken douche delen. Dan heb je in de Zaanstreek toch iets meer waar voor je geld. Niet voor niets ging 40 procent van de koopwoningen in Zaanstad vorig jaar naar Amsterdammers. AT5’s Bouw Woon Leef sprak met twee nieuwe huizenbezitters in Wormerveer: een Amsterdammer en een Zaankanter.

Geboren en getogen Amsterdammer Sylvia van Raalte wilde helemaal niet vertrekken uit Amsterdam. Maar een huis kopen in de stad ‘dat is vrij onmogelijk voor een beetje een acceptabele prijs.’ En als je dan toch een huis vindt dat je kan betalen, vertelt Sylvia: ‘Dan heb je een appartement van zestig vierkante meter, zonder buiten. Die tijd is wel voorbij.’ En zo denken meer Amsterdammers erover. Want ook in het nieuwbouwproject in Wormerveer, waar Sylvia is komen te wonen, komt 30 procent uit Amsterdam. Bijkomend effect is dat de huizenprijzen in Zaanstad, de gemeente waar Wormerveer onder valt, stijgen.

Sylvia van Raalte

Quote 'Ik kan geen huis in Amsterdam kopen omdat er allemaal expats en rijke investeerders de huizen in Amsterdam opkopen' Sylvia van raalte - verhuisde naar wormerveer

Amsterdammers drijven de prijs op Sylvia is zich hier van bewust. ‘Ik vind het lastig. Want wat hier gebeurt is ook in Amsterdam gebeurd. Ik kan geen huis in Amsterdam kopen omdat allemaal expats en rijke investeerders de huizen in Amsterdam opkopen en de prijzen opdrijven.’ Dit is het probleem van de regionale woningmarkt in een notendop. Vervelend voor de Zaankanter die een huis zoekt in zijn eigen gemeente zou je zeggen. Maar zo denkt Patriek Duisdecker, zelf een Zaankanter, er niet over. Hijzelf betaalde zo'n 4,5 ton voor een woning van 190 vierkante meter. Bepaald geen Amsterdamse prijs. ‘Ik vind het eigenlijk hartstikke goed', stelt Patriek. 'Ze zijn meer dan welkom hier. Zo sta ik er in ieder geval in. Maar er zijn ook Zaankanters die zeggen: Daar komt weer een Amsterdammer en waar zijn mijn kansen dan om hier te wonen?’

Patriek Duisdecker

Zaanstad over vijf jaar Amsterdam Op de vraag of Zaanstad over twintig jaar niet één is geworden met Amsterdam antwoord Patriek: ‘Ik denk eerder. Ik denk veel eerder. Het is nu inderdaad nog een beetje pioniersgebied. Maar nu zien we de potentie al van dit gebied. Over vijf jaar dan klopt het ook.’ Ontwikkelaar Edward Zevenbergen is iets behoudender. ‘Over twintig jaar is dit niet helemaal Amsterdam. Het blijft wel zijn Zaanse signatuur behouden. Alleen het wordt wel een stuk Amsterdamser door de mensen die hier gaan wonen.’

Quote ‘Je kan daar toch niet gaan wonen. Je bent overal heel ver vandaan en er is niks’ vrienden van sylvia