Japanse Duizendknoop groot probleem in de stad: 'Wortels maken alles kapot'

De Japanse Duizendknoop, een woekerplant, komt de laatste jaren steeds meer voor in Amsterdam. De wortels van de plant veroorzaken schade aan ondergrondse kabels, rioolbuizen, funderingen en kademuren. De gemeente is daarom druk bezig met het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Zo ook bij de Sloterdijkweg. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Veel voorbijgangers die we spreken hebben nog nooit gehoord van de Japanse Duizendknoop. 'Ik dacht dat het een soort rups is', vertelt een van hen. Dat neemt niet weg dat de plant voor steeds meer problemen zorgt in de stad. 'De Japanse Duizendknoop verspreidt zich heel makkelijk met name door grondverzet. Dus het is op veel locaties terecht gekomen de afgelopen jaren', legt projectleider Martijn Horstman uit.

Quote 'We gaan eerst knippen en graven. Als de plant dan nog terugkomt behandelen we het met elektra' theo blankers, voorman

Op de Sloterdijkweg is een deel van de dijk waar woningen op staan vol gegroeid met de woekerplant. Om te voorkomen dat de wortels schade aan richten wordt er nu flink geknipt. 'We starten bovengronds met het afknippen van de plant. Volgende week gaan we dan met een graafmachine de ondergrond afgraven tot de wortels en dan nog een stukje dieper en breder', legt voorman Theo Blankers uit. 'Als de plant dan nog terug komt dan gaan we het behandelen met elektra.' Kijkersvraag: Hoe herken je de plant? Een voorbijganger is benieuwd hoe hoe je de plant kunt herkennen. Hierop antwoord Blankers: 'Het groeit heel snel, sneller dan de rest van de beplanting (tot wel 20 cm per week). Het blijft vrij lang groen en in de winter is het afgestorven en zie je alleen nog wat takken staan.'

Blad van de Japanse Duizendknoop

Quote 'Mocht je de plant ergens zien dan kun je dat melden op de website van de gemeente' Martijn horstman, projectleider

De gemeente roept Amsterdammers op om alert te zijn op de plant. Mocht je denken de plant ergens te zien, in de openbare ruimte of in je tuin, dan kun je dit hier melden. 'Wij gaan er dan naar toe om te kijken of het daadwerkelijk zo is. Zo ja dan wordt de locatie op de kaart ingetekend. Elk jaar komen er weer een paar honderd locaties bij', aldus de projectleider. Fietspad Sloterdijkweg afgesloten Volgende week als er gegraven gaat worden is het fietspad op de Sloterdijkweg afgesloten. Voor autoverkeer zijn er geen gevolgen. De werkzaamheden zijn eind volgende week klaar.