Nog één nacht tot pakjesavond: wat hebben de Pieten allemaal uitgespookt in de stad?

In het Sint Nieuws leerden we het beste pepernoten recept, keken we achter de schermen bij de Voedselbank, werd er een slapende Piet op de bank van Lucas aangetroffen en kregen we klimles van de klimpieten. Op 5 december zijn vanaf 14:00 uur alle afleveringen van het Sint Nieuws achter elkaar te zien. En we eindigen natuurlijk met de spetterende slotaflevering.

Na drie weken avonturen in de stad te hebben beleefd met Sint en de Pieten, is het alweer bijna pakjesavond. Eerder deze week zagen we al in het Sint Nieuws hoe de Pieten de stoomboot klaarmaken voor de lange terugreis naar Spanje. Verslaggever Pallas stelde hier de echt belangrijke vragen zoals: waar plassen de Pieten eigenlijk? Dat vonden de Pieten wel heel beschamend. : 'Nou, wat een vraag! Dat vind ik wel gênant. Maar 's nachts gaan we allemaal één voor één hier in het poepgat.' Dat is duidelijk.

Paard van Sinterklaas gespot Verslaggevers Ellie en Lana waren op zoek naar Pieten, maar kwamen het paard van Sinterklaas tegen in de Hollandsche Manege. En na wat onderzoek bleek uiteindelijk dat er ook een Piet was. 'Er komen heel veel Pieten langs. Zeker de Piet die het paard verzorgt, die komt eigenlijk wel elke dag om mij te helpen', zegt paardenverzorgster Manon Mus. Sint voor de Voedselbank Sinterklaas en de Pieten hebben dit jaar extra hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind een fijn Sinterklaasfeest kan vieren. Zo maakten de Pieten elke avond wat tijd vrij om de schappen van de Voedselbank aan te vullen. Ook de leerlingen van basisschool de Nautilus wilden hun steentje bijdragen. Zij gingen de straat op om actie te voeren voor de Voedselbank. 'Sint voor ieder kind' was de boodschap!

Pakjesavond Het is morgen 5 december en dat betekent pakjesavond. Vanaf 14:00 uur zijn alle aflevering van het Sint Nieuws achter elkaar te zien op AT5. En we eindigen natuurlijk met de spetterende slotaflevering. Hierin vertellen de Pieten hoe ze nu eigenlijk al die cadeautjes bij de kinderen brengen op pakjesavond. Dus kijk tussen 14:00 en 16:00 uur uur naar AT5 of AT5.nl/live om in de Sint stemming te komen.