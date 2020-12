Nieuwe voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland heeft per 1 maart een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Het gaat om Sophia de Rooij die nu nog werkzaam is als bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente.

De Rooij volgt Esther Agterdenbos op die per 1 maart bij zorgverzekeraar Menzis aan de slag gaat. Als hoogleraar gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde was De Rooij eerder verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en het AMC. Ook was ze directeur van het Alzheimercentrum Groningen.

De Rooij kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij het ziekenhuis in Amstelveen. 'Ziekenhuis Amstelland is een klein klantvriendelijk ziekenhuis waarin kwalitatief goede en doelmatige tweedelijnszorg geleverd wordt. Met de keuze voor Ziekenhuis Amstelland kies ik tevens voor een functie dichterbij mijn gezin.'