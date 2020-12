Wie duwde Renee van haar fiets? 'Ik ervaar dit als een aanslag op mijn leven'

Vrijdag 23 oktober gaat voor de 67-jarige Renee Mourik Broekman uit Oost de boeken in als een zwarte dag. Op het Rokin wordt ze die dag door een nog onbekende man plotseling van haar fiets geduwd. Ze komt hierbij hard ten val, de gevolgen zijn gigantisch. In het opsporingsprogramma Bureau 020 vraagt de politie aandacht voor de zaak.

'In eerste instantie zagen wij direct een grote scheurwond in mijn rechterknie, maar ik voelde dat er meer aan de hand was. Het gevolg was twee gebroken ribben, een grote scheurwond in mijn rechterknie en onder de enorme blauwe plekken', leest Renee Mourik Broekman voor. Ze heeft haar verhaal opgeschreven voor het verwerkingsproces, omdat ze het er nog steeds moeilijk mee heeft.

Harde duw

Renee fiets rond 12.30 uur in de middag over het Rokin als ze opeens een harde duw aan de linkerkant van haar rug voelt. 'Omdat ik het niet aan heb zien komen verloor ik de controle over mijn fiets en werd tussen wat fietsen gelanceerd die op de stoep geparkeerd stonden. Direct stonden rondom mij een paar geweldige mensen die al die tijd bij mij zijn gebleven. Waaronder een Engels sprekende vrouw die achter mij fietste en alles heeft zien gebeuren, zij zag de man die mij dit heeft aangedaan. De getuige die achter Renee reed zag dat de man in eerste instantie stopte, maar ging uiteindelijk toch weg in de richting van de Taksteeg.