Afzwaaiend imam Elforkani over bedreigingen: 'Gebeurt al jaren, is niet nieuw'

Yassin Elforkani, imam van de Blauwe Moskee, zegt dat de bedreigingen die hij de afgelopen tijd krijgt niet de reden zijn voor zijn vertrek bij de moskee. Na bijna tien jaar kondigde hij vandaag zijn vertrek aan. Hij kijkt terug op de positieve dingen van de afgelopen tien jaar onder zijn leiding. 'We hebben een van de mooiste moskeeën in Nederland.'

'We hebben gelukkig bij de Blauwe Moskee ook nieuwe imams opgeleid. Ze zijn nog niet helemaal klaar, maar die gaan ook het gebed leiden. We hebben ook de jonge imam die de preken verzorgt waar ik ook enorm trots op ben en er komt een vrouwelijke vooriztter', zegt Elforkani.

'We hebben een mooie moskee opgebouwd, een van de mooiste in Nederland, heel veel jongeren komen daar op af. Ik denk dat het een goede tijd is, ook voor de Blauwe Moskee, om weer een nieuwe leiding te hebben en dat ik ook weer leuke dingen kan doen.'