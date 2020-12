Illustrator en tekenaar Waldemar Post (84) overleden

Illustrator, tekenaar en art-director Waldemar Post is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer werkte vijftig jaar bij De Volkskrant waar hij gedetailleerde portretten tekende, het liefst met een vleugje karikatuur. Hij werd 'de laatste echte illustrator' genoemd.

Post belandde met coronaklachten in het ziekenhuis en overleed donderdag. Behalve voor De Volkskrant werkt hij ook voor HP/De Tijd, Opzij, Vrij Nederland, Avenue en Playboy. Daarnaast ontwierp hij theateraffiches en boekomslagen en was hij lange tijd de vaste vormgever van Madame Tussauds in Londen. Van 1975 tot 1990 doceerde hij illustratie aan de Gerrit Rietveld Academie.

Post was altijd aan het tekenen. 'Op school was ik niet echt een uitblinker', vertelde hij in 2019 in het NH-programma Iconen. 'Ik tekende mijn houten schoolbanken altijd vol met gekke plaatjes of met Griekse helden en stieren als we bijvoorbeeld Griekse les hadden. Mijn docenten vonden eigenlijk ook dat ik naar de Kunstacademie moest.' Post ging uiteindelijk naar het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs.

Voormalig minister-president Ruud Lubbers was zijn favoriete persoon om te tekenen. 'Die had alles mee om leuk te tekenen. Die was ook vaak nieuwsfähig. Als hij weer iets geks deed: dan ging hij naar het carnaval of dan had hij weer eens ruzie met een van zijn ministers.' Post schonk vorig jaar driehonderd schrijversportretten aan het Literatuurmuseum in Den Haag, die hij in veertig jaar voor verschillende bladen had getekend. Bekijk hieronder de aflevering van het NH-programma Iconen over Waldemar Post.

