Politie en gemeente op scherp vanwege drukte Kalverstraat

Er wordt dit weekend weer grote drukte verwacht in de Kalverstraat vanwege pakjesavond. Vorig weekend ging het tijdens Black Friday mis. Het was veel te druk. De politie en gemeente hebben extra maatregelen getroffen en staan op scherp. 'Bij duizend bezoekers grijpen we in', vertelt crowdcontroller Ivo van de Burg, die vooral aan het eind van de dag de drukte verwacht.

Op de Kalverstraat en de Nieuwendijk wordt bij een grens van duizend bezoekers eenrichtingsverkeer ingesteld. Met sensoren op verschillende plekken in de straat worden de bezoekers geteld. De cijfers worden nauwlettend in de gaten gehouden. 'Tijdens Black Friday waren er meer dan vijfduizend bezoekers in de straat', laat crowdmanager Mick Werkendam op zijn laptop zien. Duizend bezoekers is de grens, die vandaag nog niet bereikt is. De grootste drukte wordt dagelijks tussen 15 en 19 uur verwacht. 'Wij adviseren dan ook om vooral in de ochtend te gaan winkelen.'