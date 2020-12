Politie doet onderzoek bij woning Floradorp

De politie doet al sinds vanmorgen 07:00 uur onderzoek bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Noord. Wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis is nog niet bekend. Er is iemand lichtgewond geraakt.

Agenten waren op een melding van een schietpartij afgekomen. In de woning werd een gewonde aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de politie is deze persoon niet gewond geraakt door schoten. Hoe dan wel, is nog niet bekend.

De recherche is in de woning aanwezig voor onderzoek. Er worden verklaringen opgenomen. Mogelijk is er alcohol in het spel geweest. De politie verwacht later met meer informatie te kunnen komen.