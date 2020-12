Scooterrijder gewond bij ongeluk met bestelbus IJburglaan

Het ongeluk gebeurde rond 04:30 uur. De man op de scooter reed over het fietspad de stad uit richting de Diemerparklaan. Bij de de Haringbuisdijk stak hij plotseling de rijbaan van de IJburglaan over richting de Jan Olphert Vaillantlaan. De bestuurder van de bestelauto kon de aanrijding niet meer voorkomen.



Het slachtoffer kwam gewond op het wegdek terecht en is met hoofdletsel per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de bestelauto bleef ongedeerd. De politie onderzoekt het ongeval.