Kapmes gebruikt bij overval op hotel Osdorp

Twee gemaskerde mannen hebben vanmorgen het Hotel New Century aan Fogostraat overvallen. Een medewerker achter de balie is door het duo bedreigd met een kapmes.

De overvallers zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De politie heeft in de omgeving nog met speurhonden gezocht, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. De zaak is in onderzoek.