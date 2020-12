Avrotros vertrekt volgend jaar uit VondelCS

De publieke omroep Avrotros vertrekt per 1 maart 2021 uit VondelCS. Sinds 2014 zat daar het Medialab van de omroep. Het was bedoeld als 'ontmoetingsplek voor innovatieve media- en cultuurmakers’.

Dat schrijft Het Parool. De omroep verlaat de locatie in het Vondelpark omdat het niet langer rendabel zou zijn vanwege de centralisatie van de NPO en ‘mediawettelijke bepalingen’. Avrotros heeft ook nog een kantoor in Hilversum.

Naast Avrotros hebben ook het Amsterdam Dance Event en filmmaatschappij Levitate Film hun kantoor in VondelCS. Tot halverwege 2019 zat ook een deel van de AT5-redactie in VondelCS. De locatie is voor het grote publiek vooral bekend door de finale-uitzendingen van Wie is de Mol?.

De gemeente moet als verhuurder op zoek naar een nieuwe huurder.