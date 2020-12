Horecaondernemers kondigen actie aan om buitenlichten te ontsteken als noodsignaal

Via een evenement op Facebook hebben meer dan tweehonderd ondernemers aangegeven mee te willen doen aan de actie. De bedoeling is dat maandagavond om 19.00 uur de buitenlichten voor 5 minuten aan gaan. 'We willen laten zien dat we nog steeds bestaan en ook willen blijven bestaan', schrijven de organisatoren.

Een van de initiatiefnemers is Peter ter Heege van de Figurantenbar in Overtoomse Sluis. De ondernemer zegt tegen Misset Horeca dat velen in zijn branche de wanhoop nabij zijn nu ze noodgedwongen dicht moeten blijven.

Over de actie laat hij weten veel positieve reacties te hebben gekregen. 'Aanvankelijk kwamen de reacties vooral uit Amsterdam, maar we krijgen nu ook steeds meer respons uit de rest van het land', zegt hij tegen het vakblad. De ondernemer hoopt dat zoveel mogelijk mensen met een drankje vanuit de ramen meedoen aan de horeca-actie. Wel onderstreept Ter Heege dat iedereen de coronamaatregelen moet naleven.

#blackmonday

Los van deze actie lanceert de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maandag de landelijke campagne #blackmonday. De KHN roept de overheid op om met een concreet perspectief te komen voor heropening, inclusief datum. Daarnaast wil de organisatie meer financiële steun voor de branche.