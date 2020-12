Grootste Australische bank vestigt zich op Zuidas

De Commonwealth Bank of Australia (CBA), de grootste Australische bank, heeft Amsterdam uitgekozen voor zijn Europese hoofdkantoor. De bank betrekt een pand aan de Gustav Mahlerlaan, pal tegenover Norinchukin, een Japanse bank die vanwege de Brexit ook voor Amsterdam koos.

Dat CBA voor Amsterdam kiest is opmerkelijk. Vanwege de Nederlandse regels voor het bonusplafond voor bankiers kozen veel andere banken om vanuit Londen over te stappen naar steden als Parijs of Frankfurt, waar de regels minder streng zijn, zo schrijft het Het Financieele Dagblad.

Centrale ligging

CBA heeft een marktwaarde die ruim twee keer zo groot is als die van de Nederlandse bank ING. De bank heeft gekozen voor Amsterdam omdat het veel Nederlandse klanten heeft, waaronder pensioenfondsen en handelshuizen. Ook is de centrale ligging ten opzichte van de gewenste groeimarkten Benelux, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Scandinavië, een reden om naar de Zuidas te komen.

Er komen zo'n vijftig mensen te werken op het kantoor van CBA aan de Gustav Mahlerlaan. Vorige week maakte een grote Nederlandse bank, ABN AMRO, juist bekend grotendeels te vertrekken van die centrale laan op de Zuidas.