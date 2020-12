Oproep: deel jouw eerbetoon aan een dierbare met AT5

Veel Amsterdammers hebben dit jaar onder moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen van een dierbare naaste. Daarom staat AT5 deze jaarwisseling extra bij stil bij de mensen die we dit jaar verloren hebben in de vorm van een eerbetoon tijdens de live-uitzending op 31 december.

Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten dit jaar nóg voorzichtiger zijn. Zorgpersoneel was dag en nacht aan het werk, vaak met gevaar voor eigen leven. Op bezoek gaan bij de mensen die ziek waren was in veel gevallen niet mogelijk. In het ergste geval moest afscheid nemen ook op afstand.

AT5

Deel jouw eerbetoon met AT5 Tijdens de centrale viering op 31 december eren we op het Museumplein onze overleden dierbaren. Heb jij iemand die je wilt eren tijdens deze live show? Stuur dan voor 14 december een foto van jouw dierbare en twee steekwoorden die jouw oma, opa, vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, vriend, buurman of collega omschrijven naar [email protected] zodat we jouw geliefde op de aanwezige schermen een laatste eerbetoon kunnen geven.