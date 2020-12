Toch nog geen huurverhoging voor tennisclubs in januari

De aangekondigde huurverhoging voor tennisclubs in Amsterdam gaat toch niet in per januari. Dat heeft wethouder Simone Kukenheim aan de gemeenteraad laten weten. De gemeente wacht nog op uitkomsten van een juridische controle.

De huurverhoging leidde tot frustratie bij verschillende tennisclubs. Die vreesden dat de verhoging grote impact zou hebben op de contributiebedragen voor hun leden. Volgens de gemeente is de huurverhoging nodig om de stijgende onderhoudskosten te kunnen betalen.

Coronacrisis

De huurverhoging had aanvankelijk per augustus moeten ingaan, maar door de coronacrisis besloot het stadsbestuur dit uit te stellen tot januari. Enkele tennisverenigingen waren alleen faliekant tegen de verhoging en maakten bezwaar. Kukenheim zegde toe een juridische controle uit te laten voeren op de bestaande huurovereenkomsten tussen de gemeente en de verenigingen.

Het resultaat van die controle is nog niet binnen. Maar Kukenheim besluit nu wel een streep te trekken door de tariefsverhoging per januari. Dat wil niet zeggen dat de verhoging helemaal van de baan is. De wethouder laat onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om de tariefsaanpassing in te voeren.