Wethouder maakt 'pas op de plaats' voor huurverhoging volkstuinen

De gemeente maakt even geen haast met de verhoging van huurprijs van de Amsterdamse volkstuinen. Volgens wethouder Marieke van Doorninck is het tijd voor een 'pas op de plaats'. Dit meldt ze vanavond nadat ze met de besturen van de tuinverenigingen heeft gesproken.

Ze laat weten de ideeën van tuinders langs de ambities van de gemeente te leggen. Hoe veel tijd ze daarvoor nodig denkt te hebben en wat de gevolgen voor de al aangekondigde huurverhoging zullen zijn, is nog niet duidelijk. Woensdag zou het voorstel besproken worden in een vergadering van de raadscommissie.

Weerstand

Wel is duidelijk dat de plannen grote weerstand bij de tuinders opriepen. Nu ligt de prijs op gemiddeld 47 cent per vierkante meter per jaar, straks wordt dit 2,25 euro. Tuinders maakten zich grote zorgen. Ze zijn bang dat veel mensen dit niet kunnen opbrengen.