Man in bomvrij pak in de Sint Nicolaasstraat: 'Het leek wel een Netflix-serie!'

De bewoners van de Sint Nicolaasstraat werden vanochtend opgeschikt door de Explosieven Opruimingsdienst. Politie en defensie waren ook aanwezig en de straat werd afgezet. Een 'marsmannetje' moest onderzoeken of een verdacht pakketje een gevaarlijk explosief was.

'Ik zag al wat politie in de straat, maar ik kreeg ook meteen een berichtje van de buren dat er iets was gebeurd' zegt een bewoner van de Sint Nicolaasstraat. De Explosieve Opruimingsdienst was vanochtend naar deze straat uitgerukt vanwege een melding van een verdacht pakketje. De bewoners moesten binnen blijven.

'Ik was wel een beetje bezorgd, maar voelde me niet onveilig'

De meesten waren niet erg geschrokken, maar vonden het vooral gek wat er gebeurde. 'Er kwam ook iemand in zo'n bomvrijpak de straat in om te kijken wat er aan de hand was', legt een bewoner uit terwijl hij een foto van wat bijna een marsmannetje lijkt op zijn telefoon zien. 'Het leek wel een Netflix-serie!'

'Ik was wel een beetje bezorgd, maar voelde me niet speciaal heel erg onveilig' vertelt een derde straatbewoner nadat de straat weer is vrijgegeven. Een andere bewoner heeft wel nagevraagd of ze nu extra moeten opletten in de straat: 'Ze zeiden dat we het altijd moeten melden als iets verdacht lijkt.'