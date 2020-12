318 mensen testen positief op corona in Amsterdam

In de afgelopen 24 uur zijn er 318 nieuwe coronagevallen vastgesteld in de stad. Zes personen zijn overleden aan de gevolgen van corona.

Het aantal nieuwe positieve gevallen is flink gestegen ten opzichte van gister. Maandagmiddag werden er 216 nieuwe gemeld. Er is geen toename in het aantal ziekenhuisopnamen.

Het totaal aantal positieve gevallen in Amsterdam is gestegen naar 42.089. Daarmee blijft Amsterdam de grootste brandhaard van het land, gevolgd door Rotterdam (35.830) en Den Haag (23.186).

Toename besmettingen

Ook landelijk is er een flinke stijging. Volgens nieuwe cijfers van het RIVM is het aantal besmettingen sinds vorige week met ruim een kwart gestegen.

Vanavond komt er een nieuwe persconferentie over coronamaatregelen tijdens de feestdagen. Er worden geen versoepelingen verwacht.