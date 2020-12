Ramkraak bij tabakswinkel op Hoofddorpplein

Een ramkraak op het Hoofddorpplein vanmorgen. Even na 5 uur is er een auto door de gevel een tabakswinkel Meer Dan Tabak gereden. De politie laat weten dat de daders zijn 'gestoord' door een getuige en er op een motorscooter vandoor zijn gegaan.

Het lijkt er dus op dat er behalve flinke schade niets buit is gemaakt. De auto is er in z'n achteruit ingereden en kwam tot stilstand in de winkel. De omgeving is afgezet en de recherche is een onderzoek gestart.