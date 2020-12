Waarschuwing: op grote schaal dichte mist

Een groot mistgebied trekt over de stad deze morgen. Voor weggebruikers is het oppassen geblazen, de komende uren moeten ze volgens Weeronline rekening houden met slecht zicht. Het zicht is minder dan 200 meter zicht en soms kun je minder dan 100 meter ver kijken.

Later in de ochtend zal de mist voor een deel verdwijnen, maar op sommige plaatsen kan het tot het begin van de middag mistig blijven. Op veel plaatsen is afgelopen nacht mist ontstaan. Dat begon woensdagavond in het zuidwesten en daarna is het mistgebied langzaam uitgebreid over de Randstad.

Het mistgebied heeft inmiddels het zuiden van Amsterdam bereikt, maar op veel andere plaatsen in Noord-Holland valt de mist nog mee. Door een zwakke tot matige zuidenwind zal het mistgebied zich verder uitbreiden over Noord-Holland. Niet alleen in het zuidwesten en in de Randstad is sprake van mist. In bijna het hele land komen dichte mistbanken voor en geldt een waarschuwing.