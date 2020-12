Aantal positief geteste A'dammers vorige week weer gestegen, verruiming testbeleid medeoorzaak

Het aantal positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland is afgelopen week (30 november t/m 6 december) met 15 procent gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Dat meldt de GGD Amsterdam. Een week eerder was er nog sprake van een daling met 12 procent.

De toename van het aantal positieve coronagevallen wordt mede veroorzaakt door het verruimde testbeleid onder nauwe contacten. 'Het aantal mensen dat zich bij een GGD-testlocatie laat testen is voor het eerst in vijf weken toegenomen', aldus de GGD. 'Dit wordt veroorzaakt door het nieuwe testbeleid voor nauwe contacten die via de coronamelder app of het bron- en contactonderzoek worden gevonden. Zij kunnen op dag 5 na laatste contact met de positief geteste persoon zichzelf laten testen, ook als ze geen klachten hebben.' Ernstig tot zeer ernstig In Amsterdam blijft het aantal positief geteste mensen schommelen tussen de signaalwaardes ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’; Ouder-Amstel bevindt zich nu boven de signaalwaarde voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’.

Ook in de stadsdelen is het aantal positief geteste personen gestegen. Het aantal positief geteste mensen in Centrum, Zuid, West, Oost en Noord bevindt zich tussen de signaalwaardes ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’, en Nieuw-West en Zuidoost boven ‘zeer ernstig’. Gisteravond meldden premier Rutte en minister De Jonge dat er geen versoepelingen komen rond de kerstdagen omdat het besmettingsniveau nog altijd te hoog is. Zij waarschuwden zelfs dat er mogelijk extra maatregelen nodig zijn als de besmettingscijfers blijven stijgen.

