Vrije Universiteit wil 163 banen creëren voor arbeidsbeperkten

'De VU streeft naar een diverse organisatie met een sociale campus. Dat betekent dat we ook veel meer ruimte moeten maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met de Sociaal Werkkoepel Amsterdam gaan we deze verviervoudiging realiseren', vertelt voorzitter van het College van Bestuur van de VU Mirjam van Praag.

'Werk is meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde'

Quote

Volgens Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, laat de VU hiermee zien dat ook mensen met een arbeidsbeperking van harte welkom zijn. 'Mensen met een arbeidsbeperking komen vaak moeilijker aan een baan, en hun arbeidsmarktpositie staat onder druk door de coronacrisis.'

Bovendien, zegt Groot Wassink, is het een belangrijk signaal naar mensen met een arbeidsbeperking. 'Werk is meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde. Ik hoop dat, juist nu de werkloosheid oploopt door de coronacrisis, mensen met een beperking niet het kind van de rekening worden en dat veel meer bedrijven mensen met een beperking in dienst nemen.'

Tekort aan arbeidsplekken

Vorige maand bracht het ministerie van Sociale Zaken naar buiten dat er sinds 2013 ongeveer 53.000 banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit bleek echter niet te kloppen volgens onderzoek van belangenorganisatie voor arbeidsbeperkten Cedris. Daaruit bleek dat er sinds 2013 maar 12.000 extra banen zijn bijgekomen.

Cedris stelde vast dat in de cijfers van het Rijk ook bestaande werkplekken werden meegeteld. Zo werden er onder andere 10.000 Wajongers, die al aan het werk waren, tijdelijk uitvielen, en daarna weer aan het werk kwamen meegenomen in de cijfers.

Het aanjagen van het aantal arbeidsplekken komt voort uit het Banenplan uit 2013, destijds geïnitieerd door toenmalig staatssecretaris sociale zaken Jette Klijnsma. Tussen 2013 en 2025 moeten er 125.000 arbeidsplekken komen voor mensen met een arbeidsbeperking.