Zeven jaar en tbs geëist voor doodsteken echtgenote in Noord

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar cel en tbs geëist tegen een 45-jarige man die ervan verdacht wordt zijn vrouw te hebben doodgestoken. De vrouw werd op 5 december vorig jaar gedood voor de ogen van haar twee kinderen in een woning aan het Waterlandplein.

Het OM gaat uit van doodslag. Het slachtoffer had veel steekwonden. Wanneer zo vaak in het lichaam wordt gestoken, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat er sprake was van opzet om het slachtoffer te doden, zei de officier van justitie vandaag tijdens de rechtszaak.

De man heeft verklaard dat hij op de bewuste dag ruzie had met zijn vrouw. De zonen van het echtpaar (6 en 15 jaar oud) zagen hoe hun vader hun moeder doodde. 'De vijftienjarige zoon heeft zijn vader nog van zijn moeder afgetrokken in een poging haar te beschermen. Hij hoorde zijn vader zeggen dat hij het had gedaan omdat ze wilde scheiden. Hij wilde voorkomen dat zijn vrouw de kinderen van hem zou wegnemen', zo schrijft het OM.

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens de onderzoekers handelde de man grotendeels door 'psychotische motieven'. Zij concluderen dat hij als sterk verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd moet worden.