Somber weer in aanloop naar kerst

De donkere dagen voor kerst doen hun naam dit jaar eer aan. We moeten ons opmaken voor regelmatig somber weer met veel bewolking en regen. Wel wordt het na het weekend zachter weer.

Volgens de meteorologen van Weeronline laat de zon zich nog wel af en toe zien de komende tijd, maar zijn bewolkte perioden duidelijk in de meerderheid. Tot het weekend is het kouder dan normaal met temperaturen die niet ver boven de vijf graden uitkomen. Ook komende nacht is er kans op vorst.

Temperatuur omhoog

Vanaf het weekend gaat de temperatuur omhoog en kan het kwik zelfs tot boven de 10 graden uitstijgen. De winter blijft dus voorlopig buiten de deur. Naar verwachting regent het komende week bijna dagelijks, waarbij het ook stevig kan waaien. Met dit weerbeeld is de kans op een witte kerst voorlopig slechts 5 procent.

Vorig jaar was het weer tijdens de donkere dagen voor kerst redelijk vergelijkbaar. Ook toen was de winter ver te zoeken en werd het wisselvallig en zacht. Wel brak de zon toen geregeld door, waarmee december 2019 de boeken in ging als de op drie na zonnigste decembermaand ooit gemeten.

Somber weer

Echt somber was het overigens voor het laatst in december 2017, toen de zon in de hele maand maar zestien uur scheen.