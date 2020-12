Mogelijk tijdelijke eindhalte Amstelveenlijn pal naast station Zuid

De Amsteltram, die op 13 december in gebruik wordt genomen, krijgt mogelijk op korte termijn een tijdelijke eindhalte ten noorden van de A10 pal naast station Zuid. Het alternatief ligt momenteel op tafel bij de Vervoerregio Amsterdam en project Zuidasdok.

Gekeken wordt of er een tijdelijke tramhalte kan worden aangelegd nabij de Eduard van Beinumstraat, ten noorden van de A10. 'Je hebt er de ruimte en er is ook een stukje weg dat gebruikt kan worden voor bouwlogistiek. Als je daar bouwt, kan dat zonder al te veel hinder. Ook kunnen reizigers van lijn 25 daar direct overstappen op Station Zuid', aldus ambtelijk opdrachtgever van de Amsteltram Jean-Philippe de Lannoy.

De definitieve eindhalte van de nieuwe Amsteltram (lijn 25) aan de Schönberglaan naast station Zuid kan door vertraging bij project Zuidasdok de komende acht tot tien jaar niet in gebruik worden genomen. Al geruime tijd wordt er daarom door diverse partijen gezocht naar een tussenoplossing.

Strawinskylaan

Voorlopig kunnen reizigers van lijn 25 in en uitstappen bij de voorlopige halte op de Strawinskylaan. Echter is het op die plek nu al heel druk door bussen, trams en reizigers die van en naar het station lopen. De verwachting is dat het daar alleen maar drukker wordt als de Amsteltram daar vanaf zondag stopt. Om de veiligheid te vergroten zijn de zebrapaden daar uitgebreid en zijn obstakels op de looproutes verwijderd.

De Vervoerregio Amsterdam verwacht in het voorjaar van 2021 een besluit over de mogelijke aanleg van de tijdelijke halte te nemen.