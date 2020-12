413 mensen testen positief op corona in Amsterdam

Het afgelopen etmaal zijn 413 nieuwe coronagevallen vastgesteld in de stad. Twee coronapatiënten zijn de laatste 24 uur overleden.

Het aantal nieuwe positieve gevallen is ongeveer gelijk aan dat van gisteren: toen werden 416 mensen positief getest. Het laatste etmaal werden vier mensen in Amsterdam in een ziekenhuis opgenomen.

Het totaal aantal positieve gevallen in Amsterdam komt nu uit op 42.918. In totaal overleden er in Amsterdam 445 coronapatiënten.

De GGD meldde gisteren dat het aantal positief getest mensen de afgelopen week (30 november t/m 6 december) met 15 procent is gestegen ten op zichte van de week daarvoor. Een week eerder was er nog sprake van een daling met 12 procent.

Volgens de GGD wordt de toename van het aantal positieve coronagevallen mede veroorzaakt door het verruimde testbeleid onder nauwe contacten. In Amsterdam blijft het aantal positief geteste mensen schommelen tussen de signaalwaardes ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig'.