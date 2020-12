Bouwen in de Zaanstreek: 'Het is één grote klerebende in die grond'

De Zaanstreek heeft een rijk industrieel verleden. Houtbewerking, papier, olie, metaal en tot op de dag van vandaag, cacao. Waar voorheen de industrie zat, komen nu op veel plekken woningen. Sporen van die industrie kom je nog op veel plekken tegen. Of zoals ontwikkelaar Edward Zevenbergen het zegt. ‘Het is één grote klerebende in die grond.’

In de wijk komt voornamelijk laagbouw en dat allemaal in ‘authentieke’ Zaanse stijl. Tegen het nieuw te bouwen wijkje aan staat een echt authentiek huisje met een al even authentieke bewoner.

AT5’s Bouw Woon Leef is nog steeds in de Zaanstreek, om precies te zijn in Wormerveer. En waar het verleden zich in de grond op een negatieve manier manifesteert, probeert men in het nieuwbouwproject Noordeinde het verleden boven de grond te eren.

Mochten de nieuwe bewoners een kijkje willen nemen in een echt authentiek Zaans huis dan zijn ze, onder één voorwaarde, zeer welkom bij Rijst. ‘Als ik goed vertrouwen heb in mensen laat ik ze het graag zien.’

Hij heeft het huisje zoveel mogelijk in originele staat gehouden. Zo zitten er nog twee originele schouwen, smuigers in het Zaans, uit de 18e eeuw in het huisje. De komst van de nieuwe wijk ziet Rijst wel zitten. ‘Ik vind het mooi (...) het is altijd al een wijkje geweest met huisjes zoals dit, dat wordt het nu ook en dat vind ik mooi.’

Arjen Rijst is een geboren Zaankanter. Al z’n hele leven woont hij in Wormerveer. Het huisje waar hij nu woont staat tegen het nieuw te bouwen wijkje aan.

Authentieke huisjes, hedendaagse problematiek

Niet alleen de grond is in de Zaanstreek een belemmering in de bouw. Rondom de bouwterreinen heb je Natura 2000-gebieden waardoor er rekening gehouden moet worden met de stikstofuitstoot. En, in het geval van het nieuwbouwproject in Wormerveer, wordt er gebouwd in de buurt van een cacaofabriek. En dat ruik je.

Ontwikkelaar Edward Zevenbergen noemt dat in vakjargon een ‘grote hindercontour.’ Maar daar zijn ze volgens de ontwikkelaar in goed overleg uitgekomen. ‘Jullie willen je chocoladefabriek en wij willen wonen. Laten we zorgen dat we bij elkaar komen.’