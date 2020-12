BNNVARA op zoek naar alternatief nu Halsema geen uitzondering maakt voor Youp

Omroep BNNVARA denkt na in welke vorm de oudejaarsconference door kan gaan, nu de gemeente Amsterdam officieel gemeld heeft dat cabaretier Youp van 't Hek geen toestemming krijgt om meer dan dertig mensen te ontvangen in Carré.

Dat meldt de NOS. Burgemeester Halsema liet al eerder weten aan AT5 geen uitzondering te willen maken voor de cabaretier, die zijn oudejaarsshow in Carré als kerkdienst wilde bestempelen om zo meer toeschouwers te kunnen ontvangen. 'Ik vond 'm goed gevonden, en ik moest er ook om lachen en ik begrijp het, maar gelukkig heeft de premier al gezegd dat dat niet kan', zei Halsema in het Gesprek met de Burgemeester.

Een mogelijk alternatief is dat Van 't Hek zijn voorstelling doet in een tv-studio. Daar zijn, met de nodige voorzorgsmaatregelen, honderd mensen toegestaan. In theaters mogen maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn.

Eerder liet de cabaretier weten als de aanvraag wordt afgewezen hij zich daarbij neerlegt. 'Als het niet gaat, dan gaat het niet', aldus Youp van 't Hek.