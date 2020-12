Woningbouwproject New West wint Zuiderkerkprijs

Opdrachtgever Heutink Groep en architecten Olaf Gipser Architects, VURB Architects zijn de winnaars van 2020. Zij ontvingen een kunstwerk als prijs. Dit jaar is de prijs een kunstwerk van de uit Syrië afkomstige beeldend kunstenaar Mazen Alashkar.

'New West is een verdichtingsproject met een ongekend hoge kwaliteit en toewijding aan de buurt, waarmee een natuurlijke en logische plek om te wonen en verblijven is gecreëerd op een kavel waar dit door velen voor onmogelijk werd gehouden', staat te lezen in het juryrapport.

New West bestaat uit verschillende appartementen. In het complex zit ook een vestiging van de OBA.